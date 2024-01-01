زعيم اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا "غزة أوروبا"..

امستردام/ سما/

وصف زعيم الائتلاف في هولندا خيرت فيلدرز ما جرى في أمستردام من مواجهات بين مؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين بـ"المذبحة وغزة أوروبا" وأفادت عائلات إسرائيلية بفقدان الاتصال بأبنائهم.

وكتب فيلدرز في حسابه على منصة "إكس": "مذبحة في الشوارع والمسلمون الذين يحملون الأعلام الفلسطينية يطاردون اليهود.. لقد أصبحنا غزة أوروبا" على حد تعبيره.

وأضاف: "يبدو الأمر وكأنه مطاردة لليهود في شوارع أمستردام. يجب اعتقال وترحيل هذه الحثالة متعددة الثقافات التي هاجمت أنصار "مكابي تل أبيب" في شوارعنا.. أشعر بالعار من حدوث هذا في هولندا.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد السياسي اليميني أن "السلطات ستتحمل المسؤولية عن فشلها في حماية المواطنين الإسرائيليين". وتعهد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

يشار إلى أن حزب "الحرية" اليميني المتطرف المناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز فاز بالانتخابات التشريعية في هولندا في نوفمبر العام الماضي.

ويعرف عن اليميني فيلدرز تعهداته في كافة المناسبات الانتخابية والتي تتمحور حول معارضة الهجرة إلى البلاد وكثيرا ما أطلق تصريحات "بحظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا".

وفي مايو الماضي، أعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي تم الاتفاق بشأنه في هولندا، أنه سيطبق أكثر سياسات اللجوء تشددا على الإطلاق مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، تعهد الائتلاف الحكومي بالنظر في مسألة "نقل السفارة الهولندية في إسرائيل إلى القدس".