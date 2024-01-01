  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زعيم اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا "غزة أوروبا"..

الجمعة 08 نوفمبر 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا "غزة أوروبا"..



امستردام/ سما/

وصف زعيم الائتلاف في هولندا خيرت فيلدرز ما جرى في أمستردام من مواجهات بين مؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين بـ"المذبحة وغزة أوروبا" وأفادت عائلات إسرائيلية بفقدان الاتصال بأبنائهم.

وكتب فيلدرز في حسابه على منصة "إكس": "مذبحة في الشوارع والمسلمون الذين يحملون الأعلام الفلسطينية يطاردون اليهود.. لقد أصبحنا غزة أوروبا" على حد تعبيره.

وأضاف: "يبدو الأمر وكأنه مطاردة لليهود في شوارع أمستردام. يجب اعتقال وترحيل هذه الحثالة متعددة الثقافات التي هاجمت أنصار "مكابي تل أبيب" في شوارعنا.. أشعر بالعار من حدوث هذا في هولندا.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد السياسي اليميني أن "السلطات ستتحمل المسؤولية عن فشلها في حماية المواطنين الإسرائيليين". وتعهد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

يشار إلى أن حزب "الحرية" اليميني المتطرف المناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز فاز بالانتخابات التشريعية في هولندا في نوفمبر العام الماضي.

ويعرف عن اليميني فيلدرز تعهداته في كافة المناسبات الانتخابية والتي تتمحور حول معارضة الهجرة إلى البلاد وكثيرا ما أطلق تصريحات "بحظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا".

وفي مايو الماضي، أعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي تم الاتفاق بشأنه في هولندا، أنه سيطبق أكثر سياسات اللجوء تشددا على الإطلاق مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، تعهد الائتلاف الحكومي بالنظر في مسألة "نقل السفارة الهولندية في إسرائيل إلى القدس".

1
2

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعمل على فصل شمال القطاع عن مدينة غزة ولا سّماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال

فوز ترامب.. عودة الصفقة واستئناف التطبيع وتمرير مخططات نتنياهو واستمرار حروب الإبادة والترويع

هكذا يخطط وزير الجيش الاسرائيلي "كاتس" لـ"غزة ولبنان"…

هاجم نتنياهو بشدة..غالانت: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

سيناتور أمريكي يربط بين دعم "الديمقراطيين" لـ"إسرائيل" في حربها على غزة وخسارة هاريس

شاهد..مزَّقوا علم فلسطين فضربوا.. إصابة 10 إسرائيليين باشتباكات عقب مباراة بأمستردام ..

القسام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهدافهم شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بروفيسورٌ إسرائيليٌّ يكشف سبب إطاحة ترامب القريبة بنتنياهو.. واشنطن لن تُهاجِم إيران خشية حربٍ جديدةٍ

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي "أُطلق من اليمن" صوب البحر الميت

شاهد..مزَّقوا علم فلسطين فضربوا.. إصابة 10 إسرائيليين باشتباكات عقب مباراة بأمستردام ..

فضائح مكتب نتنياهو .. تقرير يكشف عن فيديو لغالانت بعد اسبوع من “طوفان الاقصى” وشجاره مع حارس أمن مكتب رئيس الوزراء

399 يوما من الحرب في قطاع غزة- شهداء بالعشرات وقصف منازل ومراكز نزوح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية