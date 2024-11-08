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دعوات للصلاة في حي البستان بالقدس المحتلة..

الجمعة 08 نوفمبر 2024 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للصلاة في حي البستان بالقدس المحتلة..



القدس المحتلة / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، الناشط المقدسي فخري ابو دياب بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

 

وحولت القوات ابو دياب للتحقيق، وحقق معه حول الدعوات للصلاة يوم الجمعة في حي البستان، رفضا لعمليات الهدم والتهديد بتنفيذ قرارات هدم الحي خلال الفترة القادمة.

 

وقالت مصادر مقدسية ان القوات افرجت عن ابو دياب قبل قليل، بشرط عدم المشاركة في اي فعالية اليوم في الحي.

 

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت يوم الثلاثاء الماضي، 7 منازل في الحي وشردت ساكنيها، في وقت تتواصل توزيع اخطارات وقرارات الهدم في الحي بعد رفض كافة المخططات الهندسية التي قدمت على مدار السنوات الماضية لتنظيم الحي وعدم هدم منازله.

اعتقال الناشط المقدسي أبو دياب.. دعوات للصلاة في حي البستان
اعتقال الناشط المقدسي أبو دياب.. دعوات للصلاة في حي البستان
اعتقال الناشط المقدسي أبو دياب.. دعوات للصلاة في حي البستان
 

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