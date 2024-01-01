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الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة

الجمعة 08 نوفمبر 2024 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة



القدس المحتلة / سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه رصد إطلاق 20 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه الشمال، وأنه تم اعتراض بعضها فيما سقط عدد منها في مناطق خالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 06:43 والساعة 06:45 في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم تحديد حوالي 10 قذائف قادمة من لبنان. وتم اعتراض بعض المقذوفات فيما سقطت في المنطقة".

وأضاف: "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 07:44 والساعة 07:46 في مناطق خليج حيفا وهعماكيم والجليل الأوسط والجليل الأعلى، تم تحديد حوالي 10 قذائف قادمة من لبنان. وتم اعتراض بعضها وسقط قسم آخر في المناطق المفتوحة. وحتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".

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