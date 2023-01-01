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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم عدة مناطق في قطاع غزة

الجمعة 08 نوفمبر 2024 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم عدة مناطق في قطاع غزة



غزة / سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.

واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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