إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط

القدس المحتلة / سما/

اصيب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في مخيم شعفاط في القدس.

وادعت شرطة الاحتلال ان المركبة رفضت التوقف خلال مطالبتها بذلك، فاطلقت القوة المتواجدة في المكان النار باتجاه السائق.

واوضح الأهالي انهم سمعوا أصوات الرصاص بشكل كثيف، واغلقت القوات محيط الحادث ومنعت الوصول إليه.

وجرى ذلك، بعد اقتحامات شهدها مخيم شعفاط واحيائه وقرية عناتا على مدار ساعات الخميس "منذ الفجر حتى ساعات المساء"، ثم عادت واقتحمت المنطقة فجرا واطلقت النار باتجاه الشاب، كما نفذت امس اعتقالات من بينهم نسوة .

وتكرر اطلاق النار خلال الساعات الماضية في المخيم وعناتا، ففجر الخميس اصيب شاب بالرصاص بحجة "عدم التوقف للقوات خلال قيادته مركبته"، وفي ساعات قبل ظهيرة أمس اطلق النار عند مفترق عناتا واعتقلت القوات شابين، كما اطلق النار فجرا على مركبة.