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طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الجمعة 08 نوفمبر 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ولطيفا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما بوجه عام لطيفا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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