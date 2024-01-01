399 يوما من الحرب في قطاع غزة- شهداء بالعشرات وقصف منازل ومراكز نزوح

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٧٨ شهيد و 214 اصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٤٦٩ شهيد و ١٠٢٥٦١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

شمال قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة حمادة بالقرب من عيادة الدرج شرق مدينة غزة.

ومن بين الشهداء طفلان وصلا مقطوعي الرأس إضافة إلى اعداد اخرى من المصابين.

وكان ١٢ مواطن غالبيتهم من عائلة شبات النازحة من بيت حانون استشهدوا في قصف استهدف مدرسة شحيبر في مخيم الشاطيء غرب غزة إضافة إلى اصابة نحو ثلاثين اخرين فيما استشهد ستة مواطنين في قصف على مدرسة الرمال التابعة للانروا في حي النصر بمدينة غزة.

واستمرت الغارات على مخيم جباليا حيث استشهد ٢٧ مواطن باستهداف منزل عائلة المبحوح .

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وانتشل مواطنون شهيد وعدد من المصابين جراء استهداف منزل يعود لعائلة "الحبل" في منطقة المنشيه في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى اربعة مواطنين في قصف استهدفهم في جباليا النزلة.

وسط قطاع غزة

واصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً في محيط أرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا في قصف على تلة النويري شمال غرب المخيم .

ووصل مستشفى شهداء الأقصى شهيدين تم انتشالهم من قبل الأمم المتحدة بالقرب من حاجز نتساريم طريق البحر وتم تسليمهم إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.‏

وتجدد القصف المدفعي شمال مخيمي النصيرات والبريج.

جنوب القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عمران قرب دوار التحلية شرق خان يونس ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين واصابة ثلاثة.

واستهدف الاحتلال قوارب الصيادين برفح ما اسفر عن استشهاد الصياد محمد البردويل واصابة ثلاثة اخرين.

وانتشلت فرق الإسعاف خلال ٢٤ ساعة جثامين سبعة شهداء ارتقوا برفح.