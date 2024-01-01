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فقدان الاتصال مع اخرين..إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين بأمستردام

الجمعة 08 نوفمبر 2024 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان الاتصال مع اخرين..إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين بأمستردام



وكالات / سما/

اصيب 10 مشجعين إسرائيليين في أمستردام، الليلة الماضية، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس أمستردام الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.

وافادت وسائل إعلام بـ"اندلاع اشتباكات مع مشجعين (إسرائيليين) عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي (أياكس أمستردام) الهولندي بنادي (مكابي تل أبيب) في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس".

وقالت الشرطة في أمستردام إنها "نشرت قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات إلى حدوث توترات في مناطق عدة".

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عشرة مشجعين أصيبوا بجروح متفاوتة وفُقد الاتصال مع اثنين آخرين.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنه "على مواطني إسرائيل في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق".

وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الجهات المعنية بإرسال طائرتين لإعادة الإسرائيليين إلى بلدهم.

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