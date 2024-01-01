الاحتلال يُسلم إخطارا بهدم منزل الشهيد مهند العسود في إذنا

الخليل/سما/

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إخطارا بهدم منزل الشهيد مهند العسود في بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الشهيد العسود، وسلمت ذوويه قرار الهدم، ويتكون المنزل من طابقين بمساحة تزيد عن 240 مترا مربعا، وهو مجهز بالكامل للسكن.

وقد استشهد مهند العسود، في الأول من أيلول الماضي، بعد تنفيذه عملية اطلاق نار على دورية لشرطة الاحتلال وقتل فيها 3 من الضباط، واستشهد بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي تواجد فيه في مدينة الخليل، وجرى تبادل لاطلاق النار، وقصف الاحتلال المنزل بصاروخ أدى لاستشهاد العسود، ولا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.