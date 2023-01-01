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الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على غزة لـ146 ألف شهيد وجريح

الخميس 07 نوفمبر 2024 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على غزة لـ146 ألف شهيد وجريح



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المستمر منذ 398 يوما على التوالي.

وقالت الصحة في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 78 شهيدا و214 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.  

وذكرت أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 43,469 شهيدا و102,561 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت الصحة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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