سيناتور أمريكي يربط بين دعم "الديمقراطيين" لـ"إسرائيل" في حربها على غزة وخسارة هاريس

وكالات - سما-

ربط السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، بين الدعم الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، والخسارة المدوية التي منيت بها مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للسابق الانتخابي الرئاسي.

وقال ساندرز، في تصريحات عبر منصة (إكس) اليوم الخميس، إن "دعم الديمقراطيين لحكومة نتنياهو المتطرفة بمليارات الدولارات بالرغم من معارضة غالبية الأمريكيين كان خطأ، وتسبب في كارثة إنسانية في فلسطين".

وأضاف أن "تخلي الطبقة العاملة عن الحزب الديمقراطي نتيجة متوقعة، بعد تخلي الحزب عنها كذلك"، مؤكد أن "الشعب الأمريكي غاضب ويطالب بالتغيير، وهذا من حقه".

ووصف السيناتور بمجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، حملة الديمقراطيين الانتخابية بـ"الكارثية".