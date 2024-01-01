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أنصار الله :ترامب “سيفشل مجددا” في إنهاء القضية الفلسطينية مثلما فشل في “صفقة القرن”

الخميس 07 نوفمبر 2024 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنصار الله :ترامب “سيفشل مجددا” في إنهاء القضية الفلسطينية مثلما فشل في “صفقة القرن”



سما / وكالات /

 أكد زعيم أنصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي الخميس، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “سيفشل” في إنهاء القضية الفلسطينية خلال ولايته الثانية.
وقال الحوثي في خطابه الأسبوعي تعليقا على نتائج الإنتخابات الأميركية إن “ترامب فشل في مشروع (…) صفقة القرن رغم كل عنجهيته واستكباره واستهتاره وطغيانه، وسيفشل في هذه المرة أيضا”.
وتغلب ترامب مرشح الحزب الجمهوري على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، في انتخابات رئاسية أقيمت في الولايات المتحدة، الحليف السياسي والعسكري الأول لإسرائيل، على وقع الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في الشرق الأوسط.
وفي إطار الحرب، يواصل  منذ تشرين الثاني/نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب بدأت أولا على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبدأوا لاحقا بالإعلان عن إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الدولة العبرية خلال الأشهر الماضية.
وقال زعيم “أنصار الله” إن الرؤساء الأميركيين “يتنافسون أيهم يقدم خدمات أكثر للعدو الإسرائيلي (…) ترامب بنفسه كان في مدة رئاسية سابقة، وحرص على تقديم إنجازات للإسرائيليين”، معددا “الاعتراف بالقدس بكلّها عاصمة لإسرائيل (…) ونقل السفارة الأميركية إليها”.

وأضاف متوجها إلى العرب أن ترامب “يريد أن يحلبكم، يرى في أثريائكم بقرة حلوب”.

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