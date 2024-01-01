“حزب الله” يقصف قاعدة بحرية استراتيجية و4 مستوطنات و9 تجمعات لجنود إسرائيليين

سما / وكالات /

أعلن “حزب الله”، الخميس، أنه استهدف بالصواريخ قاعدة بحرية و4 مستوطنات شمالي إسرائيل.

وأضاف أن استهدف 9 تجمعات وتحركات لجنود شمال إسرائيل، ما يرفع عدد الهجمات التي نفذها، اليوم، إلى 14 حتى الساعة 16:10 ت.غ.

وقال الحزب في سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على منصة تلغرام، إنه “استهدف بصلية صاروخية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا” شمال إسرائيل.

وأوضح أن هذه القاعدة هي “قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي”.

وكان الحزب استهدف القاعدة ذاتها الأربعاء عبر عملية مركبة بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية.

وأضاف الحزب أنه استهدف بصليات صاروخية كذلك اليوم، 4 مستوطنات هي: الكريوت، ويفتاح، وكريات شمونة، والمنارة.

في شمال إسرائيل كذلك، قال الحزب إنه “استهدف بصليات صاروخية 8 تجمعات وتحركات لجنود عند ثكنة راميم، وبوابة موقع هرمون العسكري، ومستوطنات ليمان، وحانيتا، وشوميرا، وساعر، ودوفيف، وقبالة بلدة كفركلا اللبنانية”.

وفي جنوبي لبنان، أفاد الحزب باستهداف “تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بصلية صاروخية”.