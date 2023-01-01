الإعلام العبري: إسرائيل تعمل على فصل شمال القطاع عن مدينة غزة وجيش الاحتلال لا يعتزم السّماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية (رسمية)، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ولا يعتزم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.

ومنذ أكثر من شهر، يواصل الجيش اجتياحه شمال قطاع غزة، وأنذر الفلسطينيين بالتوجه إلى منطقة المواصي في الجنوب، بزعم العمل على عدم استعادة حركة حماس لقوتها في المنطقة.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تطبق ما تُعرف بـ”خطة الجنرالات”، والتي تنص على احتلال شمال القطاع وتحويله لمنطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة ما ترتكبه حاليا من قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

والخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن “تقديرات الجيش تفيد بأن الآلاف فقط من الفلسطينيين ما زالوا في المناطق المركزية بشمال قطاع غزة: بين 1000 و3000 في بيت لاهيا وحوالي 1000 في جباليا”.

وأضافت: “يقول الجيش إنه بعد دخول جباليا مرتين في الماضي، لا توجد هذه المرة نية للسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم”.

وزعم الجيش أن “المساعدات الإنسانية ستدخل بانتظام إلى جنوب قطاع غزة، ولم يعد هناك المزيد من المدنيين شمال مدينة غزة”.

و”سُئل كبار المسؤولين في الجيش عما إذا كان هناك قرار بتقسيم شمال قطاع غزة إلى قسمين، مدينة غزة والأحياء الشمالية، فأجابوا بأن القرار هو قطع شمال قطاع غزة عن مدينة غزة” دون إيضاحات، وفق هيئة البث.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب بادة جماعية على غزة، أسفرت عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين ولبنان وسوريا، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.