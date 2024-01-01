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انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

الخميس 07 نوفمبر 2024 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا



سما / وكالات /

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2656.34 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولارا منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2663.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.03 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 983.73 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1028.25 دولار، وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.

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