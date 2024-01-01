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عضو “كنيست” بارز بعد فوز ترامب: سننتصر في غزَّة وطهران وصولًا لمكة وفق تعاليم التَّوراة

الخميس 07 نوفمبر 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو “كنيست” بارز بعد فوز ترامب: سننتصر في غزَّة وطهران وصولًا لمكة وفق تعاليم التَّوراة



القدس المحتلة / سما/

قاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو جوقة المهنئين من وزراء وأعضاء “كنيست” صهاينة، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية، حتى قبل إعلان النتائج الرسمية.
وغرد نتنياهو على منصة “X” قائلا “عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ، عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا، هذا انتصار كبير”.
من جانبه قال عضو الكنيست “عميت هاليفي” من حزب “الليكود” ان “فوز ترامب بالانتخابات فرصة تاريخية لما أسماه توجه “العالم الحر” نحو الحسم الكامل ضد الشر، بعيدا عن التنازلات والاستجداء من أحد”.
وزعم في تغريدة على منصة “X” أنه أيضا يمثل بداية لقيادة “التدمير ضد أعداء الكيان الصهيوني، الذين هم أعداء الحضارة الإنسانية بأكملها”، على حد وصفه.

وأضاف “يجب على إسرائيل، باعتبارها الممثل الواضح للقيم التوراتية، أن تبادر وتعزز وتعمل من أجل انتصارها في غزة وطهران، وأيضا في مكة السعودية”، وفق “شهاب”.
من جانبه قال وزير الحرب الجديد “يسرائيل كاتس” في تهنئته لترامب :”معًا سنقف بثبات وسنهزم دول محور الشر”
كما سارع وزير الأمن القومي للاحتلال “إيتمار بن غفير” وعضو الكنيست أوهاد طل من “الصهيونية الدينية” وعضو الكنيست ألموغ كوهين تهنئة ترامب على فوزه باللغة الإنجليزية.
وكتب بن غفير على منصة “X” تغريدة قال فيها ” حان وقت النصر المطلق وعقوبة الإعدام للإرهابيين مع هذا الرئيس المنتخب، تهانينا”.
من جانبه غرد “ميكي زوهر” وزير الثقافة والرياضة في حكومة نتنياهو “تهانينا لرئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب. نحن نتطلع بالفعل إلى السنوات الأربع المقبلة”.
اما الوزير “مئير باروش” قال في تغريدة على منصة “X” “لقد أثبت الرئيس ترامب في ولايته السابقة أنه صديق حقيقي للشعب اليهودي ومدينة القدس. كلنا نصلي ونتوقع ذلك وسيستمر هذا الاتجاه في الفترة المقبلة بقوة ووتيرة أكبر.”

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