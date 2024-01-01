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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط قرب الحدود مع لبنان وإصابة جندي بجراح في غزة

الخميس 07 نوفمبر 2024 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط قرب الحدود مع لبنان وإصابة جندي بجراح في غزة



القدس المحتلة / سما/

 أقر المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند “سمح بالنشر”، بمقتل الضابط أرييل ساسونوف عند الحدود الشمالية مع لبنان.
وأشار إلى أن ساسونوف مقاتل في كتيبة الهندسة 605، تشكيل “باراك” (برق) (188).
واعترف أيضاً بتعرض مقاتل في كتيبة “نحشون” (90) لواء “كفير”، أمس، لإصابة خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن إصابة قائدي المنطقتين الشمالية والوسطى في جنوبي لبنان، في وقت يواصل حزب الله تصديه للقوات الإسرائيلية التي تحاول التسلل نحو قرى الحافة الأمامية، مع تكبيد الاحتلال خسائر فادحةً في عدّته وعديده، واستهداف مواقعه في الشمال وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك، أعلن المتحدّث باسم جيش الاحتلال مؤخراً مقتل ضابط كان يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة “شاكيد” في “لواء غفعاتي” متأثراً بإصابته قبل أكثر من شهر في معركة جنوبي قطاع غزة، واعترف أيضاً بمقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في جباليا شمالي القطاع.
يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى المحاور كافة، وتشتبك معه من مسافة صفر، وتحقق إصابات مؤكدة في صفوف جنوده، وتكبده خسائر فادحة في آلياته، وخصوصاً شمالي قطاع غزة، حيث يواصل حصاره منذ أكثر من شهر ويرتكب المجازر بحق المدنيين.

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