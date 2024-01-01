إصابة امرأة بشظايا قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

طولكرم/ سما/

أصيبت سيدة صباح اليوم الخميس، بشظايا قصف الاحتلال لمخيم طولكرم.

وأكدت طواقم الهلال الأحمر إصابة سيدة (57 عاما) بشظايا قصف الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الآليات بالاضافة الى 4 جرافات مخيم طولكرم صباحا ونفذت عمليات تجريف على الشارع الرئيسي.

واندلعت اشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم، ونشرت القناصة، وسط اطلاق الاعيرة النارية تجاه كل شيء متحرك.

وقصفت طائرة مسيرة صباح اليوم موقعا في مخيم طولكرم دون معرفة ان كان هناك اصابات حتى اللحظة.