غزة/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 50 مواطنا في عدوان الاحتلال الإٍسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وشهيدان في دير الغصون وجنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

فقط ما يسد الرمق ...!

الرئيس يهنئ ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

ترامب... عودة تاريخية إلى البيت الأبيض

دعوات أممية ودولية في الجمعية العامة للتحرك دفاعا عن "الأونروا"

شهيد وإصابات في عدوان على جنين ومخيمها واستشهاد شاب من دير الغصون قرب رام الله

غارات على ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب والبقاع وتفجير مستشفى ميس الجبل

الإعلام الرسمي والمدرسة الوطنية للإدارة ينظمان ورشة "مهارات التحدث لوسائل الإعلام لكبار الشخصيات"

"الأيام":

50 شهيداً .. الاحتلال يعمّق عدوانه على بيت لاهيا ويصدر أوامر نزوح وإخلاء جديدة

ترامب يعود بفوز كاسح إلى البيت الأبيض

الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ

استشهاد شاب قرب ترمسعيا بزعم محاولة دهس وطعن

تقرير: الجيش الإسرائيلي بحث الإعلان عن إنهاء الاجتياح في لبنان ثم تراجع

شهيد وحصار منزل واعتقالات خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

وعد ترامب بإحلال السلام في الشرق الأوسط أكسبه تأييد الناخبين العرب

غارات مكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع و "مطار بن غوريون" وقواعد عسكرية وبحرية تحت القصف

"القدس":

ترمب يعود

إعدامات ميدانية في جباليا

شهيدان في دير الغصون وجنين

غارات عنيفة على الضاحية والبقاع وحزب الله يقصف " بن غوريون" بـ"الفاتح 1"

خان: الفلسطينيون يستحقون العدالة ولا يجب الانتظار حتى يموت الجميع

.