رويترز تكشف حجم المصالح التجارية الخاصة بين ترامب ودول الخليج

واشنطن / وكالات /

نشرت وكالة "رويترز" تقريرا خاصا حول علاقة الرئيس الأمريكي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، مع دول الخليج خلال فترة الرئيس بايدن، وجاء فيه:

واصل دونالد ترامب، الذي فاز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولاية ثانية بعد تفوقه في انتخابات يوم الثلاثاء، وعدد من حلفائه العمل مع الدول الأكثر نفوذا وثراء في منطقة الخليج بعد انتهاء ولايته الأولى عام 2020.

وأبرموا اتفاقات تجارية بملايين الدولارات وشاركوا في دبلوماسية هادئة من خلف الكواليس.

وفيما يلي بعض الاجتماعات والاتفاقات التي أًبرمت بين ترامب، وحلفائه والخليج:

* استقبل ترامب كلا من أمير قطر ورئيس الإمارات في مقر إقامته وناديه الخاص في منتجع مار الاجو في سبتمبر أيلول على هامش زيارتين رسميتين قاما بهما.

* في عدة مناسبات منذ مغادرة ترامب للبيت الأبيض، أجرى صهره جاريد كوشنر عدة مناقشات دبلوماسية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما حضر كوشنر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر.

* أبرمت مؤسسة ترامب، المملوكة لترامب، صفقات تجارية مع حلفاء رئيسيين في المنطقة بما في ذلك في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

* أعلنت مؤسسة ترامب في يوليو تموز أنها ستتعاون مع شركة دار جلوبال السعودية العالمية لتطوير العقارات الفاخرة لبناء برج يحمل علامة ترامب التجارية في دبي.

* أعلنت دار جلوبال المدرجة في لندن في يوليو تموز أيضا أنها تعمل مع مؤسسة ترامب لتطوير برج بعلامة ترامب في جدة بالسعودية.

* في عام 2022، وقعت شركة دار جلوبال اتفاقية مع مؤسسة ترامب لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عُمان والذي يتضمن ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.

* حافظ حلفاء رئيسيون لترامب أيضا على علاقات تجارية مع القوى الخليجية منذ ترك المنصب في 2021.

* كانت دينا باول ماكورميك التي شغلت مناصب مختلفة داخل إدارة ترامب بما في ذلك عملها لفترة نائبة لمستشار الأمن القومي، من بين أصحاب الخبرة في وول ستريت الذين تم تعيينهم للعمل في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في عام 2019. وهي الآن مسؤولة تنفيذية في بنك (بي.دي.تي اند إم.إس.دي بارتنرز) التجاري، وشاركت في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في السعودية في أكتوبر تشرين الأول 2024 وشكل حدثا رائدا للترتيب لإبرام صفقات.

* كان كين موليس المصرفي الذي سبق أن عمل لصالح لترامب والمؤسس والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار موليس اند كومباني من بين الذين تم اختيارهم للعمل في الطرح العام الأولي لأرامكو. وشارك هو الآخر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

* ستيف منوتشين المسؤول التنفيذي السابق بشركة جولدمان ساكس، والذي كان وزيرا للخزانة خلال إدارة ترامب، زار قطر والسعودية والإمارات عدة مرات منذ ترك منصبه في عام 2021. وتلقى صندوق ليبرتي ستراتيجيك كابيتال الذي أسسه منوتشين دعما من مبادلة، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وصندوق فيجن التابع لمجموعة سوفت بنك.

* يقول محققون تابعون للكونجرس إن السعودية استثمرت ملياري دولار في أفينيتي بارتنرز، وهو صندوق استثمار خاص أسسه جاريد كوشنر بعد مغادرة البيت الأبيض. كما استثمرت صناديق ثروة من الإمارات وقطر مئات الملايين من الدولارات في الصندوق، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

* صرح إيريك، أحد أبناء ترامب، لصحيفة فاينانشال تايمز في يوليو تموز بأن مؤسسة ترامب تتطلع للسعي لإبرام المزيد من الصفقات في الشرق الأوسط.

* سافر دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر لترامب، إلى عُمان ودبي في يونيو حزيران.