398 يوما من الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

واستشهد نحو خمسة ثلاثين مواطنا في سلسلة غارات تركزت بجباليا وبيت لاهيا

وواصل جيش الاحتلال تقليص الشاحنات الواردة لقطاع غزة ما ادى لارتفاع جنوني في الاسعار.

وواصل المواطنون والنازحون إجراءاتهم الاحتجاجية واغلقت أسواق دير البلح والوسطى والجنوب أبوابها للمطالبة بخفض الاسعار .

ووصلت الاحتجاجات أسواق مدينة غزة الثلاث وقرر المواطنون اغلاق البسطات.

شمال قطاع غزة

واطلقت اليات الاحتلال النار وقذائف بشكل مكثف على مخيم جباليا ومنطقه الصفطاوي والتوام شمال القطاع.

واستمرت الغارات على بيت لاهيا واستشهد خمسة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة العاصي ببيت لاهيا.

وكان ١٥ مواطن من عائلة السيد وستة من عائلة الرضيع استشهدوا في قصف على بيت لاهيا فيما استشهد ٥ مواطنين بقصف على تجمع لهم في تل الزعتر شرق جباليا.

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف اسرائيلي قرب مقر الإسعاف غرب غزة.

ومن بين الشهداء الدكتور محمود صبحي أبو عودة الحاصل على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، وعضو إدارة نادي اتحاد بيت حانون الرياضي، في قصف للاحتلال غرب غزة.

كما استشهد الشاب أحمد توفيق أبو شريعة، جراء قصف الاحتلال المستمر على مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين واصيب ١٧ في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في المخيم الجديد بالنصيرات.

والشهداء هم شادي الصانع واثنين من أبنائه و زوجته و والدته بقصف الاحتلال منزل العائلة في حي الرحمة بالمخيم.

وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

جنوب القطاع

واستمر القصف المدفعي على شرق خان يونس ووسط وشرق رفح جنوب القطاع.

وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من رفح جنوب القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.