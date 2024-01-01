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الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا لترحيل أقارب منفذي العمليات إلى غزة

الخميس 07 نوفمبر 2024 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا لترحيل أقارب منفذي العمليات إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الكنيست أقر قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب من يصنفهم بأنهم "إرهابيون" لمدة تصل إلى 20 عاما.

ووفقا للاقتراح، يمكن للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفذ العملية إلى غزة - أو إلى وجهة أخرى - إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة المنفذ ولم يتحرك لمنعه، أو إذا أعرب عن تأييده للعملية حيث سيقوم الوزير أولا باستدعاء الفرد من الأسرة المعنية لعقد جلسة استماع خلال عشرة أيام من استلام الإخطار بعقدها، وخلال الجلسة، سيتم منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يوما، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة إسرائيل استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه.

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