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طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الخميس 07 نوفمبر 2024 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الخميس صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 08/11/2024: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 09/11/2024: يكون الجو غائما بوجه عام لطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 10/11/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين ، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

التوصيات خلال الايام القادمة:

ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

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