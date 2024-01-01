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الجيش الإسرائيلي بحث الإعلان عن إنهاء الاجتياح البرّي في لبنان... وتراجع عن ذلك

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي بحث الإعلان عن إنهاء الاجتياح البرّي في لبنان... وتراجع عن ذلك



القدس المحتلة/سما/

بحث الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية، الإعلان عن انتهاء الاجتياح البريّ في جنوب لبنان، وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها، مطلع الأسبوع الجاري، غير أنه تراجع عن ذلك.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، في تقرير، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنه "تقرَّر تجميد الإعلان" عن ذلك، "على خلفية محادثات وقف إطلاق النار مع لبنان بوساطة أميركية، والتي أحرزت تقدما في الأيام الأخيرة".

ونقلت "كان" عن مصدر أمنيّ، لم تسمّه القول، إن "إنجازات الجيش الإسرائيلي كبيرة، وأوشكت على الاكتمال".


وأضاف: "يمكننا الانتهاء بمجرّد أن نقرّر ذلك، وبعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للمعايير التي حدّدها المستوى السياسيّ، وهيئة الأركان العامة (للجيش الإسرائيلي)".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء الأربعاء: "إلى جانب محاولات التوصل إلى اتفاقات سياسية بلبنان، علينا مواصلة تطوير الخطط للحرب في لبنان، ولا سيما توسيع المناورة البرية".


وأضاف هليفي: "نفعّل هذه الخطط وفقا للحاجة، ونواصل ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، والبقاع، وبيروت، وسورية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، إن الجيش الإسرائيليّ غيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط في غزة وطهران والحديدة والضاحية الجنوبية لبيروت، متباهيا بما قال إنه "إرجاع أعدائنا عقودًا إلى الوراء".

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