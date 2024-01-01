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باحث إسرائيلي يطرح 3 أهداف رئيسية في أجندة ترامب بعد عودته للبيت الأبيض

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحث إسرائيلي يطرح 3 أهداف رئيسية في أجندة ترامب بعد عودته للبيت الأبيض



القدس المحتلة/سما/

قال الباحث الإسرائيلي شاي هار تسفي إن الولايات المتحدة على الرغم من سياسة "أمريكا أولا" والرغبة في التركيز على الساحة الآسيوية، لن تكون قادرة على الانفصال عن الجيش الإسرائيلي.


وأضاف شاي هار تسفي أن "إسرائيل قد تجد نفسها تحت ضغط لإنهاء الحرب".

في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، أفاد شاي هار تسفي الباحث بمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة "رايخمان" الإسرائيلية بأن صورة الوضع الراهن معقدة إضافة إلى الاستراتيجية المتوقعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي انتخب لولاية ثانية وأخيرة.

ويقول هار تسفي: "سيهدف ترامب إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط حتى قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير.. لقد ذكر بالفعل في خطاب النصر أنه لا يريد شن الحروب".

ويوضح أن "الدافع الرئيسي لترامب ينبع من رغبته في التركيز على التحدي الأكثر أهمية للولايات المتحدة على الساحة الدولية والاقتصاد الأمريكي والصين".

وتحدث الباحث عن ثلاثة أهداف رئيسية في أجندة ترامب في الشرق الأوسط، وهي "إنهاء الحرب في لبنان وغزة والتي ستؤدي أيضا إلى عودة الرهائن، والترويج لاتفاق تطبيع تاريخي مع المملكة العربية السعودية، والتعامل مع الأمر.

ويدرك ترامب أنه من أجل تعزيز اتفاق التطبيع مع السعودية، سيتعين على نتنياهو أن يقدم على الأقل استعداده لمنح الفلسطينيين أفقا سياسيا.

أما بالنسبة لإيران، فيتوقع الخبير أن ترامب قد يعمل على الترويج لاتفاق نووي جديد باستخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات على إيران.

ويؤكد هار تسفي قائلا: "من المؤكد أنه لا يريد الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إيران بعد دخوله البيت الأبيض خاصة وأنها الولاية الأخيرة لترامب في منصبه وقد يكون لها تأثير كبير على سلوكه".

ويقدر هار تسفي أن ترامب "سيتحرر من الاعتبارات الانتخابية والسياسية وسيسعى جاهدا لتحقيق إنجازات مهمة".

ويبين أنه وعلى الرغم من سياسة "أمريكا أولا" والرغبة في التركيز على الساحة الآسيوية، يوضح هار تسفي أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فك ارتباطها بالشرق الأوسط بسبب أهمية المنطقة استراتيجيا.

ويخلص إلى أن إسرائيل في عهد ترامب قد تجد نفسها تحت ضغط لإنهاء الحرب في غزة والتحرك نحو الترتيبات الإقليمية كجزء من تصور ترامب الأوسع للمصالح الأمريكية في المنطقة والشرق الأوسط والمنافسة العالمية مع الصين، بحسب قوله.

والثلاثاء، أعلن المرشح دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

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