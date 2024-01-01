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"لن تستطيعوا إعادتهم".. رسالة جديدة من حزب الله إلى قادة "إسرائيل" (فيديو)

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لن تستطيعوا إعادتهم".. رسالة جديدة من حزب الله إلى قادة "إسرائيل" (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مساء يوم الأربعاء مقطع فيديو وجه من خلاله رسالة إلى قادة إسرائيل.


ويتضمن الفيديو لقطات ورسائل مشفرة مع توثيق لعدة عمليات عسكرية نفذها حزب الله.

وأكد حزب الله في الفيديو أن ما تم إنجازه من عمليات يثبت قدرة المقاومة على تنفيذ ضربات مؤلمة في العمق الإسرائيلي.

كما تضمن المقطع تسجيلا صوتيا لحسن نصر الله أمين عام حزب الله السابق الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر، قال فيه: "لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال"، بالإضافة إلى تسجيل صوتي ثان يقول فيه نصر الله: "وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".


هذا، وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق جنوبي وشرقي لبنان ومناطق جبل لبنان مما أدى إلى سقوط ضحايا وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى دمار خلفه القصف طال المواقع التاريخية أيضا.

وفي المقابل يرد حزب الله باستهداف مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان بالإضافة إلى ضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ يصل مداها إلى 20 كم.

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