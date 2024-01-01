بصواريخ "فاتح 110".. "حزب الله" يستهدف قاعدة "تسرفين" جنوب تل أبيب (فيديو)

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم، مشاهد من عملية استهداف عناصره لقاعدة "تسرفين" التي تضم الوحدة العسكرية التابعة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي جنوب "تل أبيب". وأوضح "حزب الله" أن "العملية استهدفت قاعدة تسرفين جنوب تل أبيب (يافا المحتلة) بصواريخ فاتح 110".



وأضاف أن القاعدة المستهدفة "تحتوي على معسكرات للتدريب والتعليم العسكري، وتضم الوحدة العسكرية التابعة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وتبعد 130 كلم عن الحدود اللبنانية".

وأظهر مقطع الفيديو "تجهيز عناصر حزب الله للصواريخ، وإشعال الدفاعات الجوية بإطلاق رشقة من صواريخ فاتح 110"، فيما وثقت مقاطع فيديو في الأماكن المستهدفة دمارا وسحابة من الدخان وبعض الجنود يحتمون خوفا من الضربات.

وكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، بالإضافة إلى مناطق جبل لبنان، مما أدى إلى سقوط ضحايا وعدد من الجرحى.

هذا وتعهد أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، بتحقيق النصر في الحرب الراهنة مع إسرائيل، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي سينهي هذه الحرب هو "ساحة المعركة".