استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب رام الله

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شاب من دير الغصون متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق نابلس- رام الله.

وقالت "الصحة" إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب حارث عبد الله جبارة من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مستعمرة "شيلو"، المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب جبارة بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس.

وباستشهاد الشاب جبارة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 776 شهيدا، بينهم 167 طفلا.