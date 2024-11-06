رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، أنه يجب الاستعداد لمواصلة القتال في لبنان وتوسيع العمليات العسكرية، إلى جانب المحاولات السياسية للتوصل إلى تسوية.



وقال في جلسة تقييم الوضع: "إلى جانب المحاولة السياسية للوصول إلى تفاهمات في لبنان، يجب مواصلة بلورة الخطط لمواصلة القتال بما فيها توسيع وتعميق المناورة البرية حيث سنقوم بتفعيل هذه الخطة وفق الحاجة".

وأضاف: "نواصل ضرب أهداف حزب الله وفق خطة واضحة في كل المنطقة من جنوب لبنان إلى البقاع وصولا إلى بيروت وسوريا".

وفي بيان آخر صدر عن الجيش، أعلن فيه عن ضرب سلسلة أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "قبل وقت وجيز، هاجم الطيران الحربي بتوجيه استخباراتي، مواقع عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية".