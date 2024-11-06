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الفرقة 252 التابعة لجيش الاحتلال تغادر غزة

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفرقة 252 التابعة لجيش الاحتلال تغادر غزة



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء الأربعاء إن "فرقة الاحتياط 252" أنهت مهمتها في وسط قطاع غزة بعد عدة أشهر من القتال في المنطقة تاركة مهمة القتال لقوات الفرقة 99


وأضاف الجيش أن "فرقة الاحتياط 252" تمكنت من القضاء على مخرّبين وتطهير البنية التحتية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه "تم تكليف "قوات الفرقة 99" بمسؤولية القتال في المنطقة".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ397 مع تواصل القصف  الجوي على مختلف أنحاء القطاع وتكثيف القصف المدفعي في مناطق الشمال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي العلمية العسكرية في شمال القطاع لإجبار السكان على النزوح جنوبا، كما ألقى مناشير على مدينة بيت لاهيا وطالب من السكان إخلاء المنطقة والخروج عبر شارع بيت لاهيا العام باتجاه نقطة للجيش ومن ثم النزوح جنوبا أو في اتجاه مدينة غزة.

كما كثفت القوات الإسرائيلية من هجماتها جوا وبرا على محافظة شمال قطاع غزة وخاصة معسكر جباليا، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومحيط تلك المناطق.

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