إصابة إسرائيليين في أفيفيم جراء قصف صاروخي من لبنان (فيديو)

أفادت "القناة 14" العبرية مساء يوم الأربعاء بأن عددا من الإسرائيليين أصيبوا في أفيفيم بالجليل الغربي جراء قصف صاروخي من لبنان.

وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه تم تسجيل إصابات بعضها في حالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى أن عدة حرائق اندلعت في مستوطنة "أفيفيم" شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

وذكرت أنه تم رصد إطلاق أكثر من 50 صاروخا نحو شمال إسرائيل من جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت قناة "كان" مقطع فيديو وثق سحبا كثيفة من الدخان الأسود، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء للتعامل مع المصابين وألسنة اللهب.