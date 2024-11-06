مشاهد لانقلاب دبابة للاحتلال خلال انسحابها من مارون الراس (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تداولت حسابات لقطات لانقلاب دبابة تابعة للاحتلال، خلال سيرها مع رتل من الدبابات في جنوب لبنان.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن الدبابة كانت ضمن رتل يتبع اللواء 188، في طريق انسحاب من مارون الراس، باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، وتعرضت لحادث انقلاب.



وتظهر اللقطات لحظة انحراف الدبابة عن طريق سيرها، إلى مكان منخفض وانقلابها بشكل سريع، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الحادث نتج عنه إصابة أحد الجنود.





ويواصل مقاتلو حزب الله اللبناني، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في جنوب لبنان، إلى جانب عمليات الاستهداف الصاروخي، والطيران المسير، باتجاه الأراضي المحتلة.



وأعلن الحزب، ‏استهداف مجاهديها ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.‏

كما استهدف مقاتلو الحزب تجمعًا لقوات ‏الاحتلال في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.‏



وأعلن الحزب استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال في ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية، ومصنع للمواد المتفجرة جنوب حيفا بصواريخ نوعية.



وتصدى مقاتلو الحزب لتجمع عدد من الجنود عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.