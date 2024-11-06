5 انفجارات تهز تل أبيب ووسط "إسرائيل" (فيديوهات)

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل هزت مدينة تل أبيب ومحيطها وسط إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاورخ واحد.

وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عديدة وسط إسرائيل، تم اعتراض مقذوف أطلق من لبنان".



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رشقات صاروخية أطلقت من لبنان نحو تل أبيب ووسط إسرائيل وبلدات ومواقع إسرائيلية أخرى في الجليل الأعلى والجليل الغربي، ودوت صافرات الإنذار في عشرات البلدات وجرى رصد سقوط قذيفتين، على الأقل قرب مطار بن غوريون، الأمر الذي أعاق حركة الطيران من وإلى المطار".

وأشارت إلى وقوع "إصابة مباشرة لمركبة في رعنانا"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إنطلاق نحو 10 قذائف من الأراضي اللبنانية ومحاولته اعتراضها.

هذا وأعلن "حزب الله" استهداف قاعدة "تسرفين" التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية بالقرب من مطار "بن غوريون" جنوب تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية، حسبما جاء في بيان له.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية الواسعة على لبنان لليوم الـ43 على التوالي، وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن "11 شخصا استُشهدوا و61 آخرين جرحوا في غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي يوم أمس الإثنين".

وأضاف: "بهذا يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى 3013 شهيدا و13553 جريحا".