حزب الله يكشف ميزات صاروخ "جهاد 2" (فيديو)

بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء "بطاقة سلاح" كشف من خلالها ميزات صاروخ جديد دخل الخدمة وأطلق عليه اسم "جهاد 2".

وفي التفاصيل قال حزب الله إن صاروخ "جهاد 2" دخل الخدمة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وتم استخدامه في عمليات استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.



وذكر أن وزن الرأس الحربي للصاروخ 250 كغ ويصل مداه إلى 20 كم.

وأفاد حزب الله في الفيديو بأن "جهاد 2" يعمل بالوقود الصلب.

وأشار إلى أن "جهاد 2" صاروح أرض أرض نقطوي من صناعة وتطوير المقاومة الإسلامية.

وأوضح أن الصاروخ يستخدم في دك التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الخرق.

وفي وقت سابق نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد توثق استهداف موقع الرمثا وثكنة معاليه الإسرائيلية بصواريخ "جهاد 1" و"جهاد 2".

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف مصنع للمواد المتفجرة في محيط مدينة حيفا الساحلية.

ويعتبر هذا الاستهداف خطوة تصعيدية من قبل المقاومة الإسلامية حيث تأتي في سياق الرد المتبادل الذي يشهده جنوب لبنان والحدود الشمالية لإسرائيل مع استمرار توتر الأوضاع العسكرية بين الجانبين.