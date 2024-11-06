  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله يكشف ميزات صاروخ "جهاد 2" (فيديو)

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يكشف ميزات صاروخ "جهاد 2" (فيديو)



بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء "بطاقة سلاح" كشف من خلالها ميزات صاروخ جديد دخل الخدمة وأطلق عليه اسم "جهاد 2".


وفي التفاصيل قال حزب الله إن صاروخ "جهاد 2" دخل الخدمة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وتم استخدامه في عمليات استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.


وذكر أن وزن الرأس الحربي للصاروخ 250 كغ ويصل مداه إلى 20 كم.

وأفاد حزب الله في الفيديو بأن "جهاد 2" يعمل بالوقود الصلب.

وأشار إلى أن "جهاد 2" صاروح أرض أرض نقطوي من صناعة وتطوير المقاومة الإسلامية.

وأوضح أن الصاروخ يستخدم في دك التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الخرق.

وفي وقت سابق نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد توثق استهداف موقع الرمثا وثكنة معاليه الإسرائيلية بصواريخ "جهاد 1" و"جهاد 2".

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف مصنع للمواد المتفجرة في محيط مدينة حيفا الساحلية.

ويعتبر هذا الاستهداف خطوة تصعيدية من قبل المقاومة الإسلامية حيث تأتي في سياق الرد المتبادل الذي يشهده جنوب لبنان والحدود الشمالية لإسرائيل مع استمرار توتر الأوضاع العسكرية بين الجانبين.

الأكثر قراءة اليوم

إقالة غالانت تشعل "إسرائيل" وسط دعوات للتظاهر وعزل نتنياهو

مسؤول إسرائيلي في مفاوضات الرهائن يتحدث عن "شرط لازم" لإطلاق سراحهم

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال في غزة.. "يتلاعب في أعداد قتلى حماس"

فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو

"يديعوت" : في إسرائيل يخشون "انتقام"بايدن بعد فوز ترامب..

عراقجي يكشف سرا من أسرار نصرالله الأمنية

نتنياهو يقيل غالانت ويعين مكانه يسرائيل كاتس

الأخبار الرئيسية

مجازر دموية في غزة.. وهذه كمية قنابل الاحتلال خلال حرب الإبادة

photo_2024-11-06_16-22-25

مقاتل من حزب الله يوجه رسالة لنعيم قاسم وللاحتلال (شاهد)

photo_2024-11-06_16-16-58

الغارديان: فوز ترامب هو انتصار لنتنياهو وربما لن يحصل على كل ما يريد

photo_2024-11-06_15-26-06

5 انفجارات تهز تل أبيب ووسط "إسرائيل" (فيديوهات)

10ipj-5-730x438

نعيم قاسم: لن نستجدي لإيقاف العدوان..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية