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أول زعيم عربي يهنئ ترامب

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول زعيم عربي يهنئ ترامب



الدوحة/سما/

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات بحسب ما أظهرت النتائج الأولية.


وقال أمير قطر: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأتمنى له كل التوفيق خلال ولايته".


وأضاف: "أتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا، وأتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الرئيس ترمب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكان ترامب أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية رغد عدم صدور النتائج الرسمية بعد، فيما لم تعلق المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولا حملتها الانتخابية على النتيجة ولا على تصريح ترامب.

وقال ترامب أمام مناصريه في ولاية فلوريدا: "فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي. حصلنا على الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضاً. كانت تلك العملية السياسية الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "سيكون هذا العصر الذهبي بالنسبة للولايات المتحدة، هذا نصر ساحق لأمريكا وسيجعلها عظيمة من جديد".

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