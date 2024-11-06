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واشنطن تحذر العراق من ضربة إسرائيلية إذا لم يمنع هجوما إيرانيا مخططا له من أراضيه

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تحذر العراق من ضربة إسرائيلية إذا لم يمنع هجوما إيرانيا مخططا له من أراضيه



واشنطن/سما/

ذكر موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها قد تواجه هجوما إسرائيليا على أراضيها، إذا لم تمنع هجوما إيرانيا مخطط له من العراق.


وأوضح الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "معلومات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ردا على الضربة الإسرائيلية الأخيرة".


وقال المسؤولون إنه "منذ الهجوم الإسرائيلي، قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بنقل طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إلى العراق، وتخطط لشن هجوم مشترك ضد إسرائيل".

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن "الولايات المتحدة حذرت إيران علانية وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد".

ولفت إلى أن "مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق، كما تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الاثنين، مع السوداني حول نفس القضية".

وأضاف الموقع أن "ساليفان وبلينكن، أبلغا السوداني، أيضا، أنه يجب ألا يسمح لإيران بشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية، فيما نقل مسؤول أمريكي عن رسالة إدارة بايدن لرئيس الوزراء العراقي جاء فيها: إذا لم تفعلوا ذلك فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق".

وأكد الموقع أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية رفضا التعليق بهذا الشأن، كما لم تعلق السفارة العراقية لدى واشنطن.

وبحسب "أكسيوس" "أوضح رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه في جلسات خاصة وفي تصريحات في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون رؤية العراق ينجر إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني".

هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد الماضي، إن "أي خطأ ترتكبه إسرائيل ضد بلاده سيواجه برد قاس"، مشيرا إلى أن "إعادة القادة الإسرائيليين النظر في سلوكهم والقبول بوقف إطلاق النار، والكف عن قتل الأبرياء قد يؤثر على طبيعة وشدة الرد الإيراني".

#العراق #اسرائيل #ايران

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