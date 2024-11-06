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30 شهيدا إثر غارة إسرائيلية على بلدة برجا في جبل لبنان

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
30 شهيدا إثر غارة إسرائيلية على بلدة برجا في جبل لبنان



بيروت/سما/

ارتفع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس بلدة برجا في الشوف محافظة جبل لبنان، إلى 30 شهيدا.

 

وشنت مقاتلات إسرائيلية ليل أمس غارة جوية استهدفت مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة في المنطقة.

وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف العديد من المناطق اللبنانية منذ 23 سبتمبر الماضي بغارات جوية مدمرة، لا سيما في جنوب وشرق البلاد، كذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء، في آخر تحديث لها، إن الحصيلة الإجمالية للشهداء  بلغ 3013 فيما بلغ عدد المصابين 13553 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

#لبنان #اسرائيل

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