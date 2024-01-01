  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنذارا عاجلا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية، طالبا منهم مغادرة منازلهم.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في برج البراجنة، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".


وكان الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم تحذيرا عاجلا لسكان منطقة النبطية جنوب لبنان، ودعاهم لمغادرة منازلهم.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، بالإضافة إلى مناطق جبل لبنان، مما أدى إلى سقوط ضحايا وعدد من الجرحى.

واستهدف الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء، مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

إقالة غالانت تشعل "إسرائيل" وسط دعوات للتظاهر وعزل نتنياهو

مسؤول إسرائيلي في مفاوضات الرهائن يتحدث عن "شرط لازم" لإطلاق سراحهم

فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال في غزة.. "يتلاعب في أعداد قتلى حماس"

"يديعوت" : في إسرائيل يخشون "انتقام"بايدن بعد فوز ترامب..

عراقجي يكشف سرا من أسرار نصرالله الأمنية

نتنياهو يقيل غالانت ويعين مكانه يسرائيل كاتس

الأخبار الرئيسية

IMG_6852

سقوط صاروخ في مطار "بن غوريون" وحزب الله يتبنى قصف قاعدة مجاورة للمطار

"يديعوت" : في إسرائيل يخشون "انتقام"بايدن بعد فوز ترامب..

في خطاب النصر.. ترامب يعلن فوزه رسميا بالانتخابات الأمريكية ويتعهد بتحقيق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة..

بينت يصف قيادة إسرائيل بـ”مجنونة ومريضة تعمل ضد الدولة وجنود الجيش”

وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يتعهد بهزيمة “الأعداء وتحقيق أهداف الحرب” ضد حماس وحزب الله..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية