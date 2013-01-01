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إصابة إسرائيليين اثنين دهسا وسط الضفة الغربية (فيديو)

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة إسرائيليين اثنين دهسا وسط الضفة الغربية (فيديو)



رام الله/سما/

 أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، الأربعاء، وسط الضفة الغربية المحتلة في حادثة دهس، و”تحييد” السائق الفلسطيني.


وقالت نجمة داود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية)، في منشور على منصة إكس، إنها تلقت بلاغا بمنطقة القدس يؤكد إصابة مستوطنين بحادث دهس عند مفترق “شيلو” وسط الضفة الغربية.


وأضافت: “قام المسعفون بتقديم العلاج الطبي لشابين، أعمارهما حوالي 20 عاماً، وإصابتهما خفيفة”.


وتابعت إنه “تم تحييد” السائق، دون مزيد من المعلومات.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان سابق، إن “عملية إطلاق نار وقعت عند مفترق شيلو”، دون ذكر تفاصيل أخرى.


وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 777 فلسطينيا، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق بيانات وزارة الصحة.


فيما أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، بدعم أمريكي، عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

#اسرائيل #الضفة الغربية

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