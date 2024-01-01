  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

البتكوين يسجّل رقمًا قياسيًّا يفوق 75 ألف دولار مع تقدّم ترامب

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البتكوين يسجّل رقمًا قياسيًّا يفوق 75 ألف دولار مع تقدّم ترامب



سما / وكالات /

 تجاوز سعر العملة الرقميّة الأشهر في العالم، بتكوين، قمّتها التاريخيّة السابقة، ووصلت إلى 75 ألف دولار، مع اقتراب المرشّح الجمهوريّ ترامب من حسم الانتخابات الأميركيّة لصالحه، على حساب مرشّحة الحزب الديمقراطيّ، كاملا هاريس.

وينظر إلى ترامب على أنّه داعم للعملات الرقميّة.

وحقّقت عملة بتكوين، والتي تحتفظ بمكانتها كأكبر أصل إلكترونيّ من حيث القيمة السوقيّة، حيث ارتفعت نحو 8%، ليصل سعرها إلى 75 ألف دولار أميركيّ.

وتفوّق سعر العملة على القمّة السابقة التي حقّقتها في آذار/ مارس الماضي، حيث وصلت إلى 73 ألف دولار أميركيّ.

وبعد هذه القمّة التي حقّقتها عملة بتكوين، تراجعت إلى 73.923 دولاراً، كما شهدت العملات البديلة ارتفاعات وصلت إلى 15%، كما واصلت عملة إيثيريوم الارتفاع إلى 6%.

جدير بالذكر أنّ ترامب يعتبر من كبار مشجّعي العملات الرقميّة وتقنينها، إذ تعهّد بجعل البلاد عاصمة للعملات الرقميّة، من خلال فرض تشريعات تنظيميّة.

وصعد مؤشّر الدولار الأميركيّ في التعاملات المبكّرة، الأربعاء، إلى قمّة 4 شهور، مع ظهور مؤشّرات حول تقدّم المرشّح الجمهوريّ في الانتخابات الأميركيّة دونالد ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

إقالة غالانت تشعل "إسرائيل" وسط دعوات للتظاهر وعزل نتنياهو

مسؤول إسرائيلي في مفاوضات الرهائن يتحدث عن "شرط لازم" لإطلاق سراحهم

"هاليفي" : حان الوقت لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”

فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال في غزة.. "يتلاعب في أعداد قتلى حماس"

عراقجي يكشف سرا من أسرار نصرالله الأمنية

الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية من لبنان بصورة مفاجئة والاتفاق خلال اسابيع..

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : في إسرائيل يخشون "انتقام"بايدن بعد فوز ترامب..

في خطاب النصر.. ترامب يعلن فوزه رسميا بالانتخابات الأمريكية ويتعهد بتحقيق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة..

بينت يصف قيادة إسرائيل بـ”مجنونة ومريضة تعمل ضد الدولة وجنود الجيش”

وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يتعهد بهزيمة “الأعداء وتحقيق أهداف الحرب” ضد حماس وحزب الله..

397 يوم من الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وموجات نزوح تحت النار من بيت لاهيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية