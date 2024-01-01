"يديعوت" : في إسرائيل يخشون "انتقام"بايدن بعد فوز ترامب..

القدس المحتلة / سما/

لا أحد يتصور أن الحياة مع ترامب ستكون مفروشة بالورود لنتنياهو. ويريد ترامب أيضًا إنهاء الحرب في لبنان وغزة. لقد صرح بذلك عدة مرات وهو يعتقد حقًا أن هذه الحروب يجب أن تنتهي.

وقال في خطاب النصر: "سأنهي الحروب، ولن أبدأها". لذلك، سيتعين على نتنياهو التوصل إلى أقصى قدر من التنسيق معه حول كيفية الوصول إلى هناك بأكبر قدر ممكن من الإنجازات لإسرائيل وبأقل قدر ممكن من التنازلات.

وبحسب صحسفة يديعوت احرنوت ، من المتوقع أن يشجع الرئيس الأميركي الحالي الترتيبات وصفقة الرهائن في الشهرين المتبقيين له، في مواجهة إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة، التي أراد الرئيس الجديد أيضاً إنهائها. وأيضاً: التأثيرات المتوقعة على إيران والمستوطنات ولاهاي وحظر الأسلحة.

لقد أوضح الأمريكيون " لا يوجد رد كافٍ من جانب إسرائيل، بشان المساعدات لغزة وبالتالي هناك إمكانية لفرض حظر على الأسلحة، بطريقة ما، يحسن وضع إسرائيل - لأنه حتى وإذا فُرض عليها حظر، فمن المرجح أن يلغيه الرئيس الجمهوري في أول يوم له في منصبه."

وسيتعين على رئيس الوزراء الاسرائيلي أيضًا أن يقرر في المستقبل القريب من سيكون سفيره في واشنطن: فمن المرجح أنه لن يمدد ولاية مايك هرتسوغ، بل سيختار سفيرًا جديدًا. ولو كان الأمر بيد نتنياهو لأعاد رون ديرمر إلى واشنطن، لكن ديرمر يرفض العودة. ومن بين المرشحين الذين ورد اسمهم لهذا المنصب، المستشار السياسي لنتنياهو أوفير فليك، رغم ان نتنياهو يفضل سفيراً أميركياً أصلياً

أحد الأسئلة المهمة هو من سيكون في خلية ترامب. ويأملون في إسرائيل أن يروا شخصا مثل مايك بومبيو في منصب وزير الدفاع. ومن الممكن أيضًا ترقية سفير ترامب السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى منصب رفيع - الأمر الذي سيجعل المستوطنين سعداء للغاية.

فريدمان، وهو مؤيد واضح لإسرائيل ومؤيد للاستيطان، نشر خطة سياسية لمستقبل إسرائيل، جزء كبير منها هو تطبيق السيادة على الضفة الغربية. بشكل عام، فوز ترامب سيعيد إلى الطاولة حلم الحق في تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فوز الجمهوريين قد يدفع بشكل كبير قضية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. إن فرص نجاح بايدن في دفع صفقة التطبيع في الشهرين المتبقيين ليست كبيرة، لأنه بدون وقف إطلاق النار لن يحدث ذلك - والأرجح أيضًا أن نتنياهو يفضل الاحتفاظ بهذا الإنجاز لترامب.

هناك عنصر آخر مفقود وهو قضية إيران: فمن ناحية، إذا هاجمت إسرائيل، فإن طهران تخاطر برد حاد من بايدن، الذي تحرر الآن من جميع الضغوط السياسية.

ومن ناحية أخرى، قد لا ترغب في زيادة التوترات مع إسرائيل قبل أن يتولى ترامب منصبه مباشرة، بعد الموقف المتشدد الذي اتخذه ضدها في ولايته السابقة. على أية حال، فإن فوز ترامب سيدخل في نطاق اعتبارات الإيرانيين في الطريق إلى القرار النهائي بشأن مهاجمة إسرائيل أو تجنب الرد الذي خططوا له.

ونقطة أخرى مهمة, تقول الصحيفة العبرية، فوز ترامب قد يقلل أيضًا من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، لأنه في الماضي منع بايدن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والتي يمكن لترامب الآن التهديد بها.