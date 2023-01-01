بينت يصف قيادة إسرائيل بـ”مجنونة ومريضة تعمل ضد الدولة وجنود الجيش”

القدس المحتلة / سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت قيادة بلاده بأنها “قيادة مجنونة ومريضة تعمل ضد الدولة وجنود الجيش”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها بينت عبر حسابه على منصة “إكس” تعليقا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الخرب يوآف غالانت من منصبه وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

وقال بينت: “لدينا قيادة مجنونة ومريضة، فقدت كل علاقة بما هو مهم لبلدنا، وهي تعمل في الواقع ضد إسرائيل، وضد جنود الجيش”.

وألمح بينت إلى أنه سيدعم الاحتجاج الشعبي ضد خطوة إقالة غالانت، وإلى إمكانية عودته إلى الساحة السياسية من جديد.

وقال: “نحن المواطنون سنهتم بهذا الأمر، وهذا يحدث بالفعل في الشوارع وسيأتي التغيير”.

وأضاف: “أقول هذا لجميع مواطني إسرائيل: التغيير في الطريق، التغيير سيأتي، سنقوم بإصلاح إسرائيل من الداخل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو، إقالة غالانت، وتعيين كاتس محله، على أن يتولى رئيس حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر حقيبة الخارجية التي كان يتولاها كاتس.

ودون إيضاحات، أرجع نتنياهو الإقالة إلى أن “أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة”.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة فإن نتنياهو أبلغ غالانت بقرار إقالته قبل 10 دقائق فقط من إصدار البيان.

وسبق أن تراجع نتنياهو، في أبريل/ نيسان 2023، عن قرار بإقالة غالانت فجّر احتجاجات شعبية في حينه، وذلك إثر خلافات بينهما.

وبين الاثنين، وهما من حزب “الليكود” (يمين)، خلافات عديدة، لاسيما بشأن أسلوب إدارة حرب الإبادة على غزة واستعادة الأسرى من القطاع الفلسطيني وتجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش.

ورفض غالانت تشريع قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، وأصدر قبل أيام أوامر استدعاء لآلاف منهم؛ ما أثار غضب وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سيموتيرتش.

ومرارا هدد بن غفير وسيموتيرتش، وهما من اليمين المتطرف، بإسقاط الحكومة عبر الانسحاب منه؛ ما يعني احتمال فقدان نتنياهو لمنصبه، بينما يعاني من إخفاقات الحرب وتنتظره محاكمة مجمدة في 3 قضايا فساد.

وفيما احتشد محتجون في شارع أيالون بتل أبيب رفضا لقرار نتنياهو، تباينت ردود أفعال سياسيين إسرائيليين على إقالة غالانت ما بين مؤيد ورافض لها.

وعلى نطاق واسع يُنظر إلى غالانت على أنه رئيس محتمل للوزراء في حال تشكيل حكومة جديدة، كما أنه مقرب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتتزامن إقالته مع انتخابات رئاسة أمريكية.

ومنذ أشهر يرفض نتنياهو الاستجابة لدعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الإخفاقات العسكرية والمخابراتية منذ هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب لتشمل لبنان، كما تتبادل من حين إلى آخر ضربات جوية مع إيران وتشن غارات على اليمن وسوريا، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.