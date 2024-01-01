رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 61 مواطنا معظمهم في شمال القطاع، واستشهاد 8 مواطنين ودمار في البنية التحتية بعدوان واسع على شمال الضفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

- 8 شهداء وجرحى ودمار في البنية التحتية بعدوان واسع على شمال الضفة

-بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين

-دبلن توافق على تعيين أول سفيرة فلسطينية لدى ايرلندا

-مجلس الوزراء يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

-الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويقصف مدينة القصير السورية

-أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة الى دولة الاحتلال

"الأيام":

-الانتخابات الأميركية.. سباق محتدم والنتائج اليوم

-استشهاد 8 مواطنين في قباطية وطمون و "مثلـث الشهـداء" خلال عملـيـات اقتحـام

-اقتحـامـات وتـدمـير بـنـى تحتـيــة في مخيمي طولكرم ونور شمس

-تقرير عبري: الجيش يستكمل شـطـــر شمـــال قطـــــاع غـــزة

-الجيـش الإسـرائيلـي يعلـن اعتراض طائرتين مسيرتين

-قصف إسرائيلي يستهدف بلــدة فــي وســط ســوريــــة

-نتنياهـو يقيل غالانت ويعين كاتس وزيـرًا للدفـاع ومئات الإسرائيليين ينزلون إلى الشوارع احتجاجا

-غــارات إســرائيلـيـة تطـــال مـنـاطــق واســعــة فـي لبـنـان و"حزب الله" يستهدف مستوطنات عدة ومواقع عسكرية

*"القدس":

-70 شهيدا معظمهم أطفال ونساء في غارات على جميع أنحاء القطاع

-7شهداء في جنين وطوباس ودمار واسع في طولكرم

-الاحتلال دمر37 قرية و40 ألف منزل في لبنان

-الاميركيون ينتخبون رئيسهم السابع والأربعين

-"الأغذية العالمي": 90 % من أهالي شمال القطاع بلا طعام

-وزير الصحة يعلن اختتام الحملة الطارئة للتطعيم في محافظة غزة

-نتنياهو يقيل غالانت ويعين كاتس خلفا له

-ألبانيز: لا تسموا ما يحدث في غزة حربا.. إنها "إبادة جماعية"