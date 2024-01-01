ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 61 مواطنا معظمهم في شمال القطاع، واستشهاد 8 مواطنين ودمار في البنية التحتية بعدوان واسع على شمال الضفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفيما يلي أبرز هذه العناوين:
"الحياة الجديدة":
- 8 شهداء وجرحى ودمار في البنية التحتية بعدوان واسع على شمال الضفة
-بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين
-دبلن توافق على تعيين أول سفيرة فلسطينية لدى ايرلندا
-مجلس الوزراء يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه
-الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويقصف مدينة القصير السورية
-أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة الى دولة الاحتلال
"الأيام":
-الانتخابات الأميركية.. سباق محتدم والنتائج اليوم
-استشهاد 8 مواطنين في قباطية وطمون و "مثلـث الشهـداء" خلال عملـيـات اقتحـام
-اقتحـامـات وتـدمـير بـنـى تحتـيــة في مخيمي طولكرم ونور شمس
-تقرير عبري: الجيش يستكمل شـطـــر شمـــال قطـــــاع غـــزة
-الجيـش الإسـرائيلـي يعلـن اعتراض طائرتين مسيرتين
-قصف إسرائيلي يستهدف بلــدة فــي وســط ســوريــــة
-نتنياهـو يقيل غالانت ويعين كاتس وزيـرًا للدفـاع ومئات الإسرائيليين ينزلون إلى الشوارع احتجاجا
-غــارات إســرائيلـيـة تطـــال مـنـاطــق واســعــة فـي لبـنـان و"حزب الله" يستهدف مستوطنات عدة ومواقع عسكرية
*"القدس":
-70 شهيدا معظمهم أطفال ونساء في غارات على جميع أنحاء القطاع
-7شهداء في جنين وطوباس ودمار واسع في طولكرم
-الاحتلال دمر37 قرية و40 ألف منزل في لبنان
-الاميركيون ينتخبون رئيسهم السابع والأربعين
-"الأغذية العالمي": 90 % من أهالي شمال القطاع بلا طعام
-وزير الصحة يعلن اختتام الحملة الطارئة للتطعيم في محافظة غزة
-نتنياهو يقيل غالانت ويعين كاتس خلفا له
-ألبانيز: لا تسموا ما يحدث في غزة حربا.. إنها "إبادة جماعية"