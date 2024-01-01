  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في خطاب النصر.. ترامب يعلن فوزه رسميا بالانتخابات الأمريكية ويتعهد بتحقيق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة..

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في خطاب النصر.. ترامب يعلن فوزه رسميا بالانتخابات الأمريكية ويتعهد بتحقيق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة..



سما / وكالات /
أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب رسمياً فوزه في الانتخابات في بلاده، وذلك في “خطاب النصر” الذي ألقاه في مركز مؤتمرات بالم بيتش بفلوريدا، وتعهد فيه بأن يحقق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة.
وقال ترامب أمام مناصريه: “سأحارب من أجلكم ومن أجل مستقبلكم وسيكون هذا العصر الذهبي لأميركا وسنجعلها عظيمة من جديد”.
وأضاف: “حققنا نتائج تاريخية الليلة وتجاوزنا كل المعوقات وحققنا أروع إنجاز سياسي، ونحن نملك بلدًا يحتاج إلى التعافي”.
وأعلن ترامب أن ذلك الفوز “ليس مجرد انتصار شخصي، بل انتصار سياسي كبير للشعب الأمريكي”.
وأشار ترامب إلى أن فوزه هو “لحظة تاريخية” في الولايات المتحدة، متعهدًا بمواصلة النضال من أجل جميع المواطنين والعمل على التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وقال في خطابه: “سنساعد أمتنا على التعافي”، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون الأمريكيون.
وقد وعد ترامب بالعمل على إعادة بناء الاقتصاد وخلق فرص العمل، وذلك في إطار أجندته “أمريكا أولاً” التي تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية، وخفض الضرائب، ودعم الطبقة العاملة.
كما أعلن ترامب في خطابه عن تقدمه في عدد من الولايات الحاسمة التي لا تزال قيد الفرز، مثل ميشيغان، أريزونا، نيفادا، وألاسكا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمهد الطريق لتحقيق فوز كاسح يعزز من قوة الجمهوريين في البيت الأبيض.

الأكثر قراءة اليوم

إقالة غالانت تشعل "إسرائيل" وسط دعوات للتظاهر وعزل نتنياهو

مسؤول إسرائيلي في مفاوضات الرهائن يتحدث عن "شرط لازم" لإطلاق سراحهم

"هاليفي" : حان الوقت لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”

فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال في غزة.. "يتلاعب في أعداد قتلى حماس"

عراقجي يكشف سرا من أسرار نصرالله الأمنية

الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية من لبنان بصورة مفاجئة والاتفاق خلال اسابيع..

الأخبار الرئيسية

بينت يصف قيادة إسرائيل بـ”مجنونة ومريضة تعمل ضد الدولة وجنود الجيش”

تفاصيلٌ صادِمةٌ عمّا أسمته المخابرات أخطر خرقٍ أمنيٍّ شهدته إسرائيل إطلاقًا..

وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يتعهد بهزيمة “الأعداء وتحقيق أهداف الحرب” ضد حماس وحزب الله..

397 يوم من الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وموجات نزوح تحت النار من بيت لاهيا

672a68ec4c59b7235e4112fc

إقالة غالانت تشعل "إسرائيل" وسط دعوات للتظاهر وعزل نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية