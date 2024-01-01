في خطاب النصر.. ترامب يعلن فوزه رسميا بالانتخابات الأمريكية ويتعهد بتحقيق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة..

سما / وكالات /

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب رسمياً فوزه في الانتخابات في بلاده، وذلك في “خطاب النصر” الذي ألقاه في مركز مؤتمرات بالم بيتش بفلوريدا، وتعهد فيه بأن يحقق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة.

وقال ترامب أمام مناصريه: “سأحارب من أجلكم ومن أجل مستقبلكم وسيكون هذا العصر الذهبي لأميركا وسنجعلها عظيمة من جديد”.

وأضاف: “حققنا نتائج تاريخية الليلة وتجاوزنا كل المعوقات وحققنا أروع إنجاز سياسي، ونحن نملك بلدًا يحتاج إلى التعافي”.

وأعلن ترامب أن ذلك الفوز “ليس مجرد انتصار شخصي، بل انتصار سياسي كبير للشعب الأمريكي”.

وأشار ترامب إلى أن فوزه هو “لحظة تاريخية” في الولايات المتحدة، متعهدًا بمواصلة النضال من أجل جميع المواطنين والعمل على التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وقال في خطابه: “سنساعد أمتنا على التعافي”، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون الأمريكيون.

وقد وعد ترامب بالعمل على إعادة بناء الاقتصاد وخلق فرص العمل، وذلك في إطار أجندته “أمريكا أولاً” التي تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية، وخفض الضرائب، ودعم الطبقة العاملة.

كما أعلن ترامب في خطابه عن تقدمه في عدد من الولايات الحاسمة التي لا تزال قيد الفرز، مثل ميشيغان، أريزونا، نيفادا، وألاسكا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمهد الطريق لتحقيق فوز كاسح يعزز من قوة الجمهوريين في البيت الأبيض.