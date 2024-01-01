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دولة فلسطين تطلق خدمة جواز السفر البيومتري في تركيا

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دولة فلسطين تطلق خدمة جواز السفر البيومتري في تركيا



رام الله / سما/

أطلقت دولة فلسطين عبر سفارتها وقنصليتها العامة لدى الجمهورية التركية، خدمات جواز السفر البيومتري الفلسطيني، وذلك في إطار توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وجهود الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى.

جاء ذلك خلال تدشين واطلاق هذه الخدمة والذى جرى في قنصلية دولة فلسطين في اسطنبول، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى الذي أكد على أهمية هذه الخطوة في دعم الجاليات الفلسطينية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بجوازات السفر.

وأشار السفير مصطفى إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الهوية الفلسطينية وتوفير خدمات قنصلية أكثر ملائمة وسرعة لإنجاز معاملات المواطنين في الخارج.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة الفلسطينية والخطة التطويرية لوزارة الداخلية التي تضع على سلم أولوياتها توفير خدمات متطورة تسهم في تسهيل الأمور الحياتية للمواطنين في الخارج نحو تطوير واتمتة الخدمات القنصلية، وتعتبر تطورًا مهماً في العلاقات القنصلية بين فلسطين والدول المضيفة.

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