"الصحة العالمية": نجحنا بالوصول لـ"كمال عدوان" وتزويده بالإمدادات الطبية

غزة / سما/

قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الطبيب ريك بيبركورن، إن فرق المنظمة تمكنت من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ونجحت رغم الظروف بالغة الصعوبة في إيصال الإمدادات الطبية والجراحية إليه بنجاح رغم العراقيل والاستهداف الإسرائيلي المتكرر للامدادات الطبية.

وبين "بيبركورن"، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الفيديو من غزة، إنه تم تزويد مستشفى كمال عدوان بـ 150 وحدة دم و20 ألف لتر من الوقود والغذاء والماء ونقل 25 مريضا و37 مرافقا إلى مستشفى الشفاء.

وأكد أنه لم يتبق حاليا سوى 3 أطباء في المستشفى الذي تم الوصول إليه أول أمس (الأحد) من بينهم طبيبان للأطفال وطبيب عام إضافة إلى 30 ممرضة و120 مريضا داخليا.

ولفت "بيبركورن"، إلى أن بعثة المنظمة تمكنت من الوصول لمستشفى العودة ، الاحد، أيضا ونقلت 5 مرضى و5 من مقدمي رعاية إلى مستشفى الشفاء.

وأكد أنه لم يكن من الممكن إجراء أية عمليات جراحية به بسبب نقص الكهرباء، وحذر من أن ذلك يهدد المستشفى بالتوقف التام عن العمل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا منذ أكثر من شهر متواصل، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.