ترامب يعود للبيت الابيض : الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة

واشنطن / وكالات/

بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات السابقة، أُعلن صباح اليوم الأربعاء عن فوز الرئيس السابق في المعركة ضد كامالا هاريس على البيت الأبيض.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي أن ترامب أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وأظهرت نتائج شبه نهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب وعودته إلى البيت الأبيض بعد فوزه على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس

وفاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو وجورجيا.

في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات كاليفورنيا وواشنطن وفيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير ونيو مكسيكو وأوريغون وفيرجينيا ونيو هامبشاير.

وسيصبح ترامب، الذي تم تعيينه في ولايته الأولى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الرئيس السابع والأربعين لها. ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام أنصاره بعد لحظات في مركز قريب من منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

لم ينته بعد فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، لكن شبكات الإعلام الأمريكية أعلنت فوز ترامب بعد فوزه بالناخبين الـ19 الحاسمين لولاية بنسلفانيا الرئيسية - وهم الناخبون الذين دفعوه إلى الرقم السحري اللازم للفوز، 270. والآن يبلغ عدد الناخبين 280 لصالحه، و226 فقط لهاريس.

ومع فوز ترامب المتوقع في الانتخابات، فإنه يحقق إنجازاً تاريخياً: فهو ثاني رئيس أميركي فقط يخسر في محاولته الترشح لولاية ثانية ثم الترشح مرة أخرى والفوز، والأول منذ جروفر كليفلاند الذي فعل ذلك في 1893. وعلى الجانب الأقل إرضاءً، فإن ترامب هو أول من يُنتخب رئيساً بعد إدانته بارتكاب جرائم، وفي ظل ثلاث لوائح اتهام خطيرة تواجهه في الخلفية.

ومن المنتظر أن يعود ترامب قويا إلى حد ما إلى البيت الأبيض: حددت شبكة "فوكس نيوز" الآن أن الجمهوريين سيكملون عملية تغيير في مجلس الشيوخ، بعد فوزهم بالمقعدين اللذين يشغلهما الديمقراطيون حتى الآن. ومن المرجح أن تنضم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الحفاظ على أغلبيتها في مجلس النواب، المجلس الأدنى للكونغرس، على الرغم من أن هذا لم يتم تحديده بشكل نهائي بعد. وإذا سيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، فإن هذا يعني أن الحزب الجمهوري سيسيطر على فروع الحكومة الثلاثة على الأقل خلال العامين المقبلين، وهو ما سيتيح له حرية العمل الأكثر شمولاً.

وأظهرت النتائج بأن دونالد ترامب يحصد 267 صوتا مقابل 216 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن.

وبعد ليلة طويلة من تحديث النتائج، يبدو أن دونالد ترامب في طريق عودته إلى البيت الأبيض، مع ظهور الفجوات بينه وبين كامالا هاريس طوال الليل. وحتى المعلقون الذين انتقدوا ترشيح ترامب في وقت سابق بدأوا يتصالحون مع احتمال أنه سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق الرئاسي، تميل حاليًا لصالح ترامب. وتعتبر ولاية بنسلفانيا، التي تضم 19 ناخباً، ولاية أساسية في الانتخابات، وميزة كبيرة هناك قد تحدد نتائج الانتخابات.

إن احتمال حدوث ديناميكية جديدة في أي لحظة يتضاءل ويبدو أن الثورة الديمقراطية بعيدة المنال. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي قامت بتحديث حظوظ ترامب طوال الليل، صباح اليوم أنه على الأرجح هو المتصدر في السباق إلى البيت الأبيض.