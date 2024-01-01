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الجمهوريون في طريقهم للسيطرة على مجلسي الكونجرس

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمهوريون في طريقهم للسيطرة على مجلسي الكونجرس



واشنطن / وكالات/

صوت الأميركيون لممثليهم في مجلسي الكونغرس، باستثناء أصواتهم في السباق الرئاسي.

في الوقت الحالي، يبدو أن الجمهوريين يتصدرون، وإذا حققوا الأغلبية في كلا المجلسين وتم انتخاب دونالد ترامب بالفعل فستكون قوته أعظم.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه حتى الآن في عدد مقاعد مجلس الشيوخ يملك الجمهوريون 48 مقابل 39 للديمقراطيين (من إجمالي 100)، وكما هو متوقع فإنهم سيفقدون السيطرة عليه في مجلس النواب الصورة أكثر تعقيدا لكن في هذه الأثناء تم الإعلان عن 159 مقعدا للجمهوريين و103 للديمقراطيين، وهي الأغلبية المطلوبة وهي 218.

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