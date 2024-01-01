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397 يوم من الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وموجات نزوح تحت النار من بيت لاهيا

الأربعاء 06 نوفمبر 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
397 يوم من الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وموجات نزوح تحت النار من بيت لاهيا



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٧ شهيد و ٨٦ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٣٩١ شهيد و ١٠٢٣٤٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.

واجبر الاحتلال الاف المواطنين والنازحين على التوجه نحو مدينة غزة تحت وقع النيران.

وادى التعامل القاسي والاانساني إلى وفاة اثنين من المسنين اثر وصولهما إلى المشفى المعمداني.

واستمرت الغارات على بيت لاهيا التي قصف الاحتلال فيها منزل عائلة البراوي ما اسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطنا وهم معتز البراوي وزوجته رانية الزين وأبناءه بلال وسفيان معتز البراوي

وسامر البراوي وزوجته هنادي زهران وأبناءه مصطفى وسوار سامر البراوي ونسائم سفيان البراوي والسيدة اكتمال أبو ستة "سلمان"⁠.

واستشهدت الطفلة جيهان عصمت مطاوع في بيت لاهيا شمال غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المنازل في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان و عدد من الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وكان اثنان من المواطنين استشهدا في قصف قرب ميناء غزة غرب المدينة وخمسة وعشرة مصابين في قصف شمال شرق غزة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة فرح محمود أبو العوف متأثرة بجراح اصيبت بها بقصف منزلها بحي تل الهوا قبل ثلاثة أيام.

وسط قطاع غزة

واصيب ثمانية مواطنين أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة زهد في بلوك سي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف شمال مخيم النصيرات فيما استشهد مواطن واصيب اخرون في إطلاق نار على تبة النويري شمال غرب المخيم.

جنوب القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء من عائلة أبو دقة في قصف منزلهم ببلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس.

والشهداء هم الحكيم على رياض ابو دقة وزوجته امينة وأمه انسام.

وكان اثنان من المواطنين استشهدا اثر إلقاء طائرات كواد كابتر قنبلة على المواطنين بقرية عبسان شرق خان يونس.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات وسط وغرب ورفح ما اسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.

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