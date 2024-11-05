غالانت: إنجازاتنا تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بدفع قواته لشمال الليطاني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الإنجازات التي حققتها قوات الجيش "تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بدفع قواته لشمال الليطاني".

وفي حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أشار غالانت إلى "أننا نفهم أننا أمام فرصة فريدة.. نحن متفوقون على "حزب الله" وهم لا يستطيعون المقاومة"، مدعيا أن قدرة عناصر "حزب الله على الدفاع عن أنفسهم في جنوب لبنان تنهار".

وأضاف: "على عكس الحرب الأخيرة في عام 2006، فإن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية اليوم تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بدفع قواته لشمال الليطاني".

من جهة أخرى، شدد غالانت على أنه "لا يمكننا قبول وجود الجيش الإيراني في سوريا"، لافتا إلى "الحاجة لوقف نقل الأسلحة، وخاصة الأسلحة القوية، من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان".

بدوره، قال أمير أفيفي، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ومؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، إن إسرائيل "تدرك أنه لديها فرصة تاريخية ليس فقط للقضاء على حماس، ولكن أيضا لتفكيك حزب الله وضرب إيران".

ورأى أن "إيران فقدت عمقها الاستراتيجي.. هذه هي اللحظة المناسبة لإخراجهم حقا من المعادلة"، مبينا أنه "عندما يتحدث (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عن النصر الكامل اليوم فهذا الأمر يتعلق بإسقاط المحور الشيعي".

كما توقع أفيفي "حملة (عسكرية) طويلة"، قائلا: "لن يتوقف الأمر حتى يركع هذا النظام (الإيراني) على ركبتيه، تماما مثل حزب الله".